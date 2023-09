Genoa | ad un passo il giovane svincolato Faroukou Cissé

(Di martedì 5 settembre 2023) Iltalento è già in Italia e presto firmerà il contratto con la sua nuova squadra. È un difensore molto duttile che stuzzica Gila

Ilè ad undal chiudere un altro colpo in entrata dal mercato svincolati. I rossoblu hanno definito tutti i dettagli per l'ingaggio di Faroukou Cissé per la primavera, giovanissimo talento ...Dopo l'ottimoavanti fatto domenica scorsa contro la Lazio, la truppa di Gilardino ne ha ... Da un Olimpico all'altro ilha smarrito se stesso e tutte quelle certezze accumulate nel ...... i bianconeri di Massimiliano Allegri vogliono tornare subito al successo dopo il mezzofalso ... Lecce 7, Napoli 6, Atalanta 6, Verona 6, Fiorentina 4, Torino 4, Bologna 4, Frosinone 4,3, ...

Sarri: 'Con il Genoa piccolo passo avanti dopo Lecce' Agenzia ANSA

Dopo la batosta contro i Viola, mentalità e difesa ok. Guaio fascia destra, poche soluzioni avanti ...Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il Grifone è infatti ormai a un passo dalla firma Faroukou Cissé, centrale svincolato cresciuto nelle fila del Borussia Dortmund (Sport Mediaset) Il Genoa ...