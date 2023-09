GdS – Roma in crisi | le colpe di Mourinho e i problemi sul mercato

Leggi su justcalcio

(Di martedì 5 settembre 2023) 2023-09-04 09:31:29Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta: Dal Milan al Milan: solo un acuto nelle ultime 10 partite di Serie A. L’attacco non decolla, la difesa sta soffrendo e i nuovi stentano Non basta Lukaku. Il fatto che per trovare una partenza peggiore dellabisogna risalire al 1950-51 significa molto. Non basta. Dalla partita col Milan dello scorso torneo a quella di venerdì, la squadra di Mou ha vinto una volta, ottenendo 8 punti su 30 disponibili. Tra l’altro, anche la precedente contro l’Atalanta era stata persa. Paragonare due annate è complicato, ma una cosa è certa: ci sono lavori in corso. Ma di che tipo? Sia in ritiro che nelle prime due giornate laaveva dato mostra di voler cambiare modo di giocare, provando a fare la partita attraverso un possesso palla rapido ...