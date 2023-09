GdS – De Laurentiis agli arabi | “Osimhen? Con 200 milioni neanche un piede”

(Di martedì 5 settembre 2023) 2023-09-04 14:38:34 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla Gazzetta: L’Equipe ha svelato la corrispondenza del patron del Napoli e l’Al Hilal: “Per l’anno prossimo penso che sarete grado di offrire 500e forse esamineremo la vostra offerta. Ma ripeto: forse” Tra le tante operazioni di mercato sfumate, c’è anche quella di Victor, corteggiato dai sauditi, ma che Aurelio Desi è tenuto stretto. Facendo “catenaccio”, scrive l’Equipe. Anzi, mettendoci pure del sano humour un po’ irriverente, come rivela la sua email inviata all’Al Hilal che aveva offerto 200, bonus inclusi: “Con quest’offerta non potete comprareundi”, ha risposta del presidente del Napoli. MEZZO MILIARDO — Una email spedita in copia anche ...

Per Dee per il tecnico Garcia, l'olandese resta il prescelto e vale un sacrificio economico importante. Zielinski out, Koopmeiners in: il piano sembra questo. Ma il primo passo spetta al ...

Ma questo non vuol dire che il rinnovo sia dietro l’angolo: un aspetto che fa vedere con luce diversa la posizione di De Laurentiis, che difficilmente senza un nuovo accordo potrà dir di no a tanti ...L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui retroscena che hanno portato il dietrofront di Piotr Zielinski all'Arabia.