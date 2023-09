Gatti-Juve | mese chiave per il rinnovo | le ultime

(Di martedì 5 settembre 2023) Nella gara contro l’Empoli Federicoha convinto Allegri a dover puntare su di lui per completare il pacchetto difensivo Nella gara contro l’Empoli Federicoha convinto Allegri a dover puntare su di lui per completare il pacchetto difensivo della. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri avrebbero pronto il nuovo contratto per il centrale con ingaggio aumentato e scadenza al 2028.

... mentre chi recupererà certamente è Federico: distorsione di lieve entità alla caviglia per ... Considerando l'esiguo minutaglie fin qui lae Giuntoli vorrebbero rimodulare l'ingaggio del ...... mentre Federicoha riportato una distorsione della caviglia sinistra" Pogba potrebbe tornare ... quando laaffronterà il primo big match della stagione, in casa contro la Lazio . La prudenza,...Commenta per primo La Juventus 2023/24 di Massimiliano Allegri ha un nuovo punto fermo e, dopo un anno di apprendistato oggi Federicoè diventato un titolare intoccabile del tecnico livornese. E per l'ex - Frosinone, riporta Tuttosport ora è pronto anche il rinnovo di contratto con ricco aumento dell'ingaggio fino al 30 giugno ...

Juve, UFFICIALE: l'esito degli esami di Pogba e le condizioni di Gatti Calciomercato.com

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la Juve sarebbe pronta a proporre un rinnovo fino al 2028 anche per Federico Gatti. Il difensore italiano ha convinto e può prendere definitivamente il ...Pogba, classe ’93 (LaPresse) – Calciomercato.it I miglioramenti del centrocampista verranno monitorati quotidianamente dai medici della Juventus, mentre chi recupererà certamente è Federico Gatti: ...