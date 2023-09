Gambizzato un uomo a Caivano | esplosi almeno sette colpi

(Di martedì 5 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn, già noto alle forze dell’ordine, è stato ferito alle gambe la notte scorsa, a, in provincia di Napoli. Verso le 22 i carabinieri della locale compagnia, allertati dal 112, sono intervenuti in via Garibaldi, angolo via Cairoli, per la segnalazione did’arma da fuoco. Sulla strada i militari hanno rinvenuto e sequestratobossoli e del sangue. Nel frattempo si è accertato che un 43enne diera stato trasferito nell’ospedale di Frattamaggiore. L’non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

I carabinieri trovano 7 bossoli e tracce di sangue in via Garibaldi, all'angolo con via Cairoli. Un 43enne ferito finisce all'Ospedale di Frattamaggiore.