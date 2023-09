“Galline in fuga | l’alba dei nugget” | il trailer del film stop-motion in arrivo su Netflix

(Di martedì 5 settembre 2023)indei, disponibile il tesser, sequel delinche vede il ritorno di Melisha Tweedy, meglio conosciuta come la signora Tweedy, l’arcinemica di Gaia. Le immagini permettono di dare una prima occhiata alla signora Tweedy, doppiata nella versione originale da Miranda Richardson, attrice teatrale, cinematografica e televisiva. Al cast si unisce anche l’attore, comico, regista e sceneggiatore britannico Peter Serafinowicz che dà la voce a Reginald Smith, un uomo d’affari privo di senso dell’umorismo che insieme a Tweedy rappresenta una nuova e più grande minaccia per i pennuti. “indei ...

