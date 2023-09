Galline in fuga | L' alba dei nugget | ecco il trailer del sequel in arrivo su Netflix

Leggi su movieplayer

(Di martedì 5 settembre 2023) Stavolta le nostre protagoniste non dovranno più fuggire, ma fare irruzione in un allevamento.ha diffuso in streaming ilufficiale diin: L'deidel cult Dreamworks uscito nel 2000. Dopo aver trascorso l'intero primo film cercando di fuggire dalla fattoria di Tweedy e di costruirsi una nuova vita, ilmostra Ginger e Rocky, ora con un bambino, alle prese con la decisione di tornare sulla terraferma per aiutare a salvare l'intera specie dei polli, o di cavarsela da soli nella loro sicurezza isolata. Con Zachary Levi che sostituisce Mel Gibson nel ruolo di Rocky, il film è interpretato da Thandiwe Newton nel ruolo di Ginger, Bella …