G20 India | lettera aperta ong a leader | “Tassate super ricchi”

approfondimento2023 in, quali sono i Paesi partecipanti membri e non La lettera aperta alSu scala globale, per ogni dollaro di gettito fiscale solo 4 centesimi provengono da imposte ...Leggi anche, Cina conferma: Xi non andrà a vertice Nuova Delhi Uno scenario di disarmante ingiustizia da cui prende le mosse l'appello ai leader del- che si riuniranno ini ......del vertice del, in programma a Nuova Delhi il prossimo fine settimana. Nel testo dell'invito il capo dello Stato si autodefinisce "presidente del Bharat" invece di "presidente dell'". ...

Modi sostituisce "India" con l'antico nome "Bharat" nell'invito a cena rivolto agli ospiti del G20 la Repubblica

GUWAHATI, India (Reuters) -Indian police in Manipur state have filed criminal charges against four journalists, accusing them of misrepresenting facts in a report about the violent clashes between ...The move comes in response to the discovery that pro-Khalistan organization Sikhs for Justice (SFJ) has launched multiple websites with the intention of tarnishing India’s global image in the lead-up ...