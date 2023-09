Fuorigrotta | incendio sulla collina di Monte Sant’Angelo | residenti in fuga dalle abitazioni

(Di martedì 5 settembre 2023) Una decina di famiglie hanno lasciato le case per l’sviluppatosi nella zona di, alle spalle del Parco San Paolo, nel quartiere di. Un vasto si èsi è sviluppato a Napoli,di, alle spalle del Parco San Paolo, nel quartiere di. Spavento per i

... Francesco Emilio Borrelli che è in contatto con la cittadinanza e sta chiedendo l'intervento aereo per spegnere l'- Via Vicinale Volo Sant'Angelo a. I cittadini sono stati ......Sant'Angelo a. I cittadini sono stati costretti a fuggire dalle case e alcune strade sono impraticabili. Stanno intervenendo i Vigili del Fuoco. Si sta cercando di capire se l'ha ...Ore di paura a Napoli a causa di undivampato nella notte sul versante della collina di Posillipo , nei pressi del quartiere. Le prime fiamme si sarebbero sviluppate intorno alle 22. Le operazioni atte a domare le ...

Grosso incendio a Fuorigrotta, residenti fuggono via: le fiamme alle ... Fanpage.it

Un vasto incendio è scoppiato questa mattina a Fuorigrotta. Le fiamme sono divampate nella zona di Monte Sant'Angelo. Evacuate alcune abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco.Un vasto incendio è divampato a Fuorigrotta, nel quartiere di Napoli, alle spalle del Parco San Paolo: dalle alte fiamme si è sprigionata una nube nera e densa che ha invaso la città. Evacuate le ...