Frosinone | Angelozzi | «Il mio difensore era Sazonov | poi lo ha preso il Torino»

(Di martedì 5 settembre 2023) Guido, direttore sportivo del, ha parlato in conferenza stampa svelando un retroscena sulSabaGuido, direttore sportivo del, ha parlato in conferenza stampa svelando un retroscena sulSaba. PAROLE – «Abbiamo provato in tutti i modi di prendere Ferrari perché lo conosco. Il ragazzo voleva venire e lo ringrazio. All’ultimo il Sassuolo lo ha tolto dal mercato. Volevamo prendere unperché al momento Kalaj ha un infortunio e non si sa quando tornerà disponibile. Abbiamo tre centrali, il mister ne voleva un altro oltre Okoli e poteva essere Gunter, Katic o Ferrari. Il miosono sincero era un altro, ma ho peccato di ...

Guido, direttore sportivo del, ha parlato in conferenza stampa svelando un retroscena sul difensore Saba Sazonov Guido, direttore sportivo del, ha parlato in ...... lo scorso anno ai mondiali Under 20 c'eravamo noi e il Parma, uniche società di Serie B " ha continuato- Agli Europei Under 19 c'era il, ad esempio. Ibrahimovic è in prima ...Commenta per primo Intervenuto in conferenza stampa, il ds delGuidoha spiegato cosa ha portato all'arrivo del giovane trequartista Ibrahimovic dal Bayern Monaco: 'Nata perché con il nostro scouting seguiamo tutti e lo avevamo già visto ai ...

Frosinone, Angelozzi svela: "Il difensore che volevo era Sazonov, ma il Torino è stato più bravo" TUTTO mercato WEB

Lo ha detto Guido Angelozzi, intervenuto in conferenza stampa dopo lo stop alle trattative relative alla sessione estiva di calciomercato. Diversi i temi trattati dal direttore sportivo del Frosinone: ...Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, ha raccontato alcuni retroscena del mercato appena concluso in conferenza stampa.