Frontex | la crisi mondiale spinge i migranti verso l' Ue

L'anno 2023/24 potrebbe riservare non pochi problemi per l'Ue sul versante migratorio. A lanciare l'allerta e', l'agenzia europea per il controllo delle frontiere comunitarie, nella sua analisi annuale dei rischi potenziali per l'Unione Europea. I numeri degli arrivi, d'altra parte, gia' nel rapporto ...... i 3 motivi degli aumenti dei migranti Secondo quanto si può leggere dall'analisi di, i principali motivi che andranno ad aumentare gli arrivi di migranti in Europa sono legati alle "...Nella sua analisi,sostiene che 'parte di questo fenomeno riguarderà probabilmente l'uso ... Lein Africa occidentale, ma anche la maggiore interconnessione tra i Paesi di provenienza e ...

Gli arrivi e i transiti di migranti nel Mediterraneo centrale sono più che raddoppiati nel 2023 rispetto all'anno precedente, come certifica l'agenzia Frontex, incaricata di monitorare l'andamento dei ...