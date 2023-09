Freddie Mercury | la sua vita nel suo mondo

(Di martedì 5 settembre 2023) A Sotheby, la famosa casa d’aste londinese, un’esposizione di oltre 35000 oggetti appartenuti a, il famoso cantante inglese. L’esposizione è gratuita ed al momento ha visto la presenza di oltre 80000 appassionati e curiosi. Andranno all’asta entro l’11 settembre e dovrebbero fruttare oltre 6 milioni di sterline. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza. 05/09/1946 – Nascita di una stella Il 5 settembre del 1946, nasce a Stone Town, Zanzibar, Farrokh Bulsare, in arte. L’istrionico e carismatico front man dei Queen, con una delle più belle voci del rock mondiale, che ha lasciato questoprima del suo tempo ed è diventato leggenda troppo presto. Eppure, come spesso accade, ha sconfitto le barriere spazio temporali ed oggi, a distanza di 32 anni da quel ...

'Live Music "Tribute': serata omaggio alla leggenda del Rock. Hard Rock Cafe Nice, Promenade des Anglais 5, info +33 4 93 62 71 80 Per conoscere tutti gli eventi di oggi in ...Il grandenasceva il 5 settembre 1946. Radio Monte Carlo lo celebra con una photogallery delle sue immagini più celebri1945: Nasce a Glasgow, in Scozia, Alastair Ian "Al" Stewart, cantautore. Avanti TAGS 5 settembre ,, Paolo Jannacci La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...

Freddie Mercury: 77 anni dalla nascita dell’iconico frontman dei ... La Testata Magazine

Il 5 settembre è una di quelle date che i fan dei Queen segnano in rosso sul calendario: oggi è infatti il compleanno, purtroppo solo virtuale, di Freddie Mercury. Nato a Zanzibar il 5 settembre 1946, ...Martedì 5 settembre nel Cafe di Roma è in programma una serata in memoria del leader della famosa band britannica con una Tribute band d’eccezione - ...