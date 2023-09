Frascati 8 Settembre 1943 80° Anniversario del Bombardamento di Frascati Il programma delle commemorazioni

a Roma: programma e percorso Ritrovo sabato 16alle 10.30 al club Solum Roma in ...equipaggi partono a un minuto di distanza l'uno dall'altro dalle 16.30 per dirigersi a, ...Avvenuto il 12, come spiegano ancora dal Cobas Igiene Ambientale: 'L'operatore ecologico ...di circa 3 metri mentre svolgeva l'attività assegnatagli in viale Largo Bonaparte a. L'...Il vescovo definisce"una terra bella e benedetta, con una comunità ecclesiale variegata e ... Il 282018 è divenuto segretario generale della Cei reggendo ancora la diocesi di ...L'agonistica del Football Clubha cominciato la stagione dal 28 agosto: 'Nella prima ... Siamo tornati nel pomeriggio dell'8per presenziare in massa alle commemorazioni per le ...

Il 29 settembre la Notte Europea dei Ricercatori di Frascati Scienza la Repubblica

Frascati Scienza la Notte Europea dal 29 Settembre 2023 Tendenzediviaggio

Scatterà nel pomeriggio di sabato 16 settembre la 1° edizione della Roma Eco Race, che si svolgerà lungo un percorso che dalla città eterna porterà i concorrenti nel territorio dei Castelli Romani pri ...ASCOLI - Monsignor Stefano Russo, ascolano, 62 anni, è stato scelto da Papa Francesco per guidare la Diocesi di Frascati, in provincia di Roma. L’alto prelato resta comunque alla ...Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2023 #LEAF è in 34 città con la ricerca che ci piace! 23-30 settembre Settimana della Scienza 29, ...