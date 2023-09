Francia | ministero della Salute | con il Covid-19 non andate al lavoro

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 5 settembre 2023)-19: il ministrofrancese invita a "non andare al" quando si è contagiati. Di fronte all'emergere di nuove varianti, Aurélien Rousseau invita le persone infette a riscoprire i "riflessi"pandemia. Su France 2, il ministroAurélien Rousseau ha lanciato un appello alla "responsabilità di tutti" per evitare l`ennesimo ritorno del-19, mentre quest`estate sono apparse nuove varianti. Ad oggi, però, la situazione non è preoccupante, ha assicurato, precisando che "L'Oms non dirama alcuna allerta".Se non dobbiamo quindi "cambiare i nostri comportamenti", aggiunge il ministro, dobbiamo però ritrovare i nostri "riflessi" del tempopandemia, in particolare indossare una maschera se siamo ...