Francia | Mbappé parlerà in conferenza stampa | tra i temi affrontati anche il suo futuro

(Di martedì 5 settembre 2023) Convocato con la Nazionale della, Kyliantornerà a parlare indopo un’estate particolarmente movimentata. L’attaccante del Psg aveva infatti rifiutato di rinnovare il contratto ed era stato dunque messo fuori rosa. Dopo aver rinunciato ad un lauto bonus, è stato però reintegrato e adesso è al lavoro con la società per fare chiarezza sul suo. A parlarne sarà proprioche, come riportato da RMC Sport, interverrà innella giornata di mercoledì 6 settembre. Kyliandei prossimi impegni con la, madel suotra Psg e Real Madrid. SportFace.

2023 archivio Image Sport / Calcio / Paris Saint Germain / Kylian Mbappe' / foto Imago/Image Sport ONLY ITALY Tra Psg e Kyliansembra tornata la calma, ma le idee del capitano della...... di quello che è successo Il Psg ha vinto quello che da tutti è considerato il derby di... I parigini, che hanno cambiato moltissimo in stagione, si sono affidati come al solito a, autore ...... soprattutto dei difensori, tanto da aver dichiarato di non aver mai visto Kylian"passare una serata così tranquilla". La, nel frattempo, tiene d'occhio il nuovo prodigio irlandese: ...