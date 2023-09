Francesco Totti | il figlio Cristian esordisce con il Frosinone Papà Francesco lo difende dagli hater | “Sono persone inesistenti e che non meritano risposte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) Per gli appassionati di calcio (per i romanisti ancora di più) fa un certo effetto leggere “” dietro ad una maglietta che non sia quella della Roma. Bensì quella del, infatti, ha lasciato la Roma e ha appena fatto il proprio esordio nella squadra Primavera delCalcio. 17 anni, Christian è il più grande della coppia (ormai ex) formata dae Ilary Blasi. La sua prima partita con la squadra della ciociaria, che si è tenuta lo scorso 27 agosto alle 16:30, ha visto il Bologna trionfare sul, per 3 a 0. Un esordio amaro, dunque, quello diJr., entrato all’87’ per sostituire Mezsargs. Per sua fortuna, non manca mai il sostegno. Lo testimoniano i messaggi ...