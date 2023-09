Francavilla al Mare Il vigilante Luca Fondati morto in un incidente in moto

(Di martedì 5 settembre 2023), originario di Ortona, dove ha giocato a calcio nella formazioni giovanili, aveva frequentato l’Istituto Nautico “Acciaiuoli”, e faceva il. In estate aveva lavorato in alcuni stabilimenti balneari della costa teatina. La notizia dell’ha gettato nel dolore e lo sconforto familiari ed amici., 24 anni, ortonese residente a Crecchio, in località Villa Consalvi, ha perso la vita in unin via Vittoria Colonna, dopo l’intersezione con contrada San Giovanni, sul tracciato che porta verso la Val di Foro, nel territorio comunale dial(Chieti). Si è trattato di unautonomo. In base ad una prima ricostruzioneera appena uscito ...

