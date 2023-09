Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) (Milano, 5 settembre 2023) - Milano, 5 settembre 2023 -.com è un e-commerce italiano fondato nel 2006 che, nel giro di pochissimo tempo, è riuscito ad affermarsi come uno dei più autorevoli punti di riferimento nel mondo della stampa su materiali speciali. Dell'offerta fanno parte più di 500 alternative, dalle cover per smartphone alla leader nordcoreano Kim Jong-un ha in programma un viaggio in Russia . Prodottidi suscitare emozioni autentiche e sincere, grazie al potere evocativo delle fotografie. Gli articoli che figurano nella proposta del negozio digitale sono realizzati da un team di artigiani professionisti e stampati in HD, utilizzando esclusivamente supporti di elevata qualità. Centinaia sono le opzioni tra cui l'utente può scegliere: borracce in acciaio, infradito, plaid, leader nordcoreano Kim Jong-un ha in programma un ...