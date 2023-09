Football americano | riparte la nuova stagione su Dazn | disponibile il Game Pass della NFL

Leggi su sportface

(Di martedì 5 settembre 2023) Tutto pronto per laNFL, che ripartirà su. Si inizia nella notte tra il 7 e l’8 settembre con la sfida tra Kansas City Chiefs e Detroit Lions, in programma alle 02.20 ora italiana. Al commento Matteo Gandini e Roberto Gotta, mentre la novità di quest’anno riguarda ilNFL, in esclusiva su. In cosa consiste? Nella possibilità di guardare tutte le partite in lingua originale, inclusa la post-season, con playoffs e Super Bowl LVIII, oltre a NFL RedZone, NFL Network, NFL Originals e tanto altro. Sarà possibile acquistarlo come pacchetto singolo oppure in aggiunta a un abbonamentogià attivo. SportFace.