Fondo di Finanziamento Ordinario 2023 | Sguera si complimenta con l’UniSannio

(Di martedì 5 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la dichiarazione di Vincenzo, segretario provinciale di ‘Azione’ nel Sannio.“A titolo personale e a nome del partito che rappresento voglio congratularmi con l’Università degli Studi del Sannio per il riconoscimento ottenuto nell’ambito dell’assegnazione deldi, come rimarcato dal Rettore Gerardo Canfora, si è attestato al secondo posto nazionale nel rapporto tra proventi derivanti da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e finanziamenti competitivi rispetto al totale dei proventi di ateneo. Si tratta di un risultato enorme per una Università di provincia: meglio di noi ha fatto soltanto il Politecnico di Torino, una eccellenza internazionale. D’altronde è proprio ...

... di seguito 'PNRR', e le risorse delper lo sviluppo e la coesione per il periodo di ...erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al...L'andamento deldella sanità pubblica italiana e il costo delle prestazioni, a ... "Il Pd farà la sua parte, in Parlamento e nel Paese, per chiedere un aumento pluriennale del...In tutto, lo ricordiamo, l'Italia riceverà dall'Europa 191,5 miliardi (in parte aperduto in parte a presti agevolato): ne ha già incassati quasi 67: 24,9 miliardi come pre -, e ...

Finanziamenti | A Unife 9,3 mln in più dal fondo di finanziamento ... Unife

Ma secondo Reuters i 40 miliardi a cui aspira Pechino renderanno il nuovo fondo più corposo dei due già lanciati dal China Integrated Circuit Industry Investment Fund, conosciuto come Big Fund. Il ...L’Università del Sannio annuncia un significativo risultato nell’assegnazione dell’FFO (Fondo di Finanziamento Ordinario) 2023, che conferma il suo impegno costante verso l’eccellenza accademica e sci ...