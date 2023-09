Fondazione Vassallo sfrattata dal Castello di Pollica | Commemorazioni di Angelo inutili

Pollica . Oggi, a 13 anni dalla tragica morte di Angelo, Sindaco di Pollica, laannuncia di essere stata sfrattata dalla sua sede storica, il Castello Capano di Pollica. 'Un atto che solleva importanti interrogativi sulla gestione dei beni comuni e sul ruolo ...Questo, in concomitanza con la marcia in suo ricordo organizzata dallaAngeloSindaco Pescatore che si è svolta ad Acciaroli di Pollica. 'Tenere viva la sua memoria e il suo ...Il quadro "Sia Luce", donato dal Maestro Mangone, cattura la bellezza e la serenità del mare e rimarrà esposto presso laAngeloSindaco Pescatore come simbolo tangibile dell'amore ...

Pollica, la Fondazione Vassallo sfrattata da Castello Capano: «nessuna risposta in merito dal Elly Schlein ilmattino.it

A 13 anni dalla tragica morte di Angelo Vassallo, Sindaco di Pollica, la Fondazione Vassallo annuncia di essere stata sfrattata dalla sua sede storica, il Castello Capano di Pollica.Il presidente Dario Vassallo: "Ho chiesto alla segretaria del Pd di prendere posizione nei confronti di chi ostacola l’azione della Fondazione, ma ad oggi nessuna risposta" ...