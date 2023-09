Foggia | il numero 2 dell' Antimafia di FI candida il parente di un boss

(Di martedì 5 settembre 2023) Forza Italia ha scelto il suoto sindaco per, ma si tratta deldi unucciso e scoppia il caso. Il comune pugliese infatti era stato sciolto per mafia nel 2021 e la decisione presa dal partito di Tajani innesca le polemiche. Dueti alla carica di sindaco (Raffaele Di Mauro e Giuseppe Mainiero) - si legge su Il Fatto Quotidiano - hannole con persone legate ai clan. Il lato più incredibilea storia, però, è un altro: are per il centrodestra, per le elezioni di ottobre, l’avvocato Raffaele Di Mauro è anche la segreteria regionale di Forza Italia, guidata da Mauro D’Attis, vice presidentea commissione nazionale. Segui su affaritaliani.it

