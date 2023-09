Foggia | a D’Attis sembra interessare più la campagna elettorale che l’antimafia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) Mauro, più che il Vice presidente della Commissione parlamentare antimafial’addetto alle pubbliche relazioni di Forza Italia in Puglia e la strumentalizzazione rischia di compromettere l’intera Commissione parlamentare di inchiesta. Che già di per sé non brilla. Su Il Fatto di oggi Massari e Panza sollevano una questione di opportunità relativa alla candidatura a sindaco didi tal Raffaele Di Mauro, che avrebbe una parentela acquisita con un boss mafioso deceduto, candidatura sonoramente sostenuta dache oltre ad essere l’uomo forte di Forza Italia in Puglia è appunto il vice presidente della Commissione antimafia. La cosa che a me pare ancor più grave è che lo scoppiettante annuncio della candidatura avvenga quasi contemporaneamente all’altrettanto scoppiettante annuncio della imminente ...