FM Segnaletica | sicurezza per aziende e strade

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 settembre 2023) L’azienda FM, con sede a Fontanella in provincia di Bergamo, si distingue per la consulenza tecnica e la realizzazione didiaziendale estradale per clienti in tutta Italia. Fondata nel 2009 dal geometra Maicol Mazza, l’azienda ha saputo crescere rapidamente diventando un punto di riferimento nel settore. Un’idea imprenditoriale di successo Maicol Mazza, dopo aver accumulato esperienza lavorando per quattro anni presso un’altra azienda del settore, nel 2009 decide di intraprendere la strada dell’imprenditoria. Grazie al suo grande spirito di sacrificio, al diploma di geometra e alla sua determinazione, è riuscito in pochi anni a costruire un’azienda di successo nel campo della. In breve tempo, il titolare ha saputo conferire alla sua nuova ...