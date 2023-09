Firenze | trasferito dalla Dia il poliziotto che ha indagato su Berlusconi e Dell’Utri Il pm | “Inchiesta in corso | era opportuna una proroga”

(Di martedì 5 settembre 2023) Il mandato di Francesco Nannucci è arrivato a scadenza e non è statoto nonostante gli ultimi sviluppi dell’sui mandanti occulti delle stragi del ‘93. Oggi l’udienza sulla richiesta di arresto per Baiardo

Il caso è quello di Francesco Nannucci , fino a pochi giorni fa capo centro della Dia die tra i più apprezzati investigatori che nel corso degli anni si sono succeduti nell'indagine infinita ..."Non credevo che sarei arrivato a questa età!" Dante Giachi ha 101 anni, un sorriso sincero e la battuta facile. Nato il 5 febbraio del 1922 a Pescara, si èper iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza , che non ha finito per lanciarsi nel mondo della pubblicità . Ha messo su un'azienda spazzata via dall'acqua durante l'alluvione del ...Belelli, che da Prato fudove fino ai giorni scorsi è stato in servizio al Gabinetto di polizia scientifica, è dunque il nuovo capo della Mobile. A dare il benvenuto al dirigente ...

Firenze, trasferito dalla Dia il poliziotto che ha indagato su Berlusconi e Dell’Utri. Il pm: “Inchiesta in c… La Repubblica Firenze.it

Il mandato di Francesco Nannucci è arrivato a scadenza e non è stato prorogato nonostante gli ultimi sviluppi dell’inchiesta sui mandanti occulti delle stragi del ‘93. Oggi l’udienza sulla richiesta d ...Riapre lo storico panificio di Antella, rilevato da una coppia di giovani imprenditori: "Non è facile far quadrare tutto, ma ce la faremo" ...