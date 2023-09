Fiorentina | UFFICIALE la lista Conference League | c'è Lopez | tre esclusi

OLYMPIACOS JOVETIC - Esperienza greca per Stevan Jovetic, attaccante ex Inter e: il 34enne montenegrino, svincolato dopo aver indossato la maglia dell' Herta Berlino giocherà ufficialmente con l' Olympiacos fino al termine della stagione. Nel suo passato, Jovetic ha ...Commenta per primo Il Nantes blinda uno dei suoi giocatori più rappresentativi. Alban Lafont ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2027 : l'ex portiere della, che tornerà tra un paio di mesi dopo il brutto infortunio rimediato nella prima giornata di campionato, era arrivato in prestito biennale nel 2019 e poi è stato riscattato.Commenta per primo Stevan Jovetic è un nuovo giocatore dell'Olympiacos. Il fantasista montenegrino ex - Inter eera all'Hertha Berlino e si è trasferito in Grecia a titolo definitivo da svincolato. IL COMUNICATO - 'Il PAE Olympiacos annuncia l'acquisizione del 33enne attaccante montenegrino della ...

UFFICIALE: Fiorentina, risoluzione consensuale con Benassi: il comunicato del club TUTTO mercato WEB

Addio piuttosto clamoroso annunciato dai canali ufficiali della Fiorentina. Abdelhamid Sabiri, giocatore acquistato durante la finestra di mercato invernale della passata stagione, sarà ...Termina subito l'avventura di Abdelhamid Sabiri con la Fiorentina. Il centrocampista marocchino lascia i viola e va all'Al Faiha, come ha riportato il canale ufficiale del club. L'ex Sampdoria era ...