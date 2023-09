Fiorentina | UFFICIALE | Kokorin torna all'Aris Limassol

Commenta per primo Laha diramato la lista presentata alla UEFA per la fase a gironi della Conference League : c'è il nuovo acquisto Maxime Lopez , restano fuori dalle scelte di Italiano l'infortunato Gaetano ...OLYMPIACOS JOVETIC - Esperienza greca per Stevan Jovetic, attaccante ex Inter e: il 34enne montenegrino, svincolato dopo aver indossato la maglia dell' Herta Berlino giocherà ufficialmente con l' Olympiacos fino al termine della stagione. Nel suo passato, Jovetic ha ...Commenta per primo Il Nantes blinda uno dei suoi giocatori più rappresentativi. Alban Lafont ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2027 : l'ex portiere della, che tornerà tra un paio di mesi dopo il brutto infortunio rimediato nella prima giornata di campionato, era arrivato in prestito biennale nel 2019 e poi è stato riscattato.

UFFICIALE: Fiorentina, risoluzione consensuale con Benassi: il comunicato del club TUTTO mercato WEB

L'attaccante russo fa ritorno, in prestito, ai ciprioti dell'Aris Salonicco. Il marocchino a un passo dall'accordo con il club saudita Al Feiah ...Il calciomercato estivo della Fiorentina non è finito, poiché la Viola continua con le uscite: Aleksandr Kokorin torna ufficialmente all'Aris Limassol ...