Fiorello | grandi novità per VivaRai2 | ecco quando riparte lo show

(Di martedì 5 settembre 2023) Loman tornerà in onda a partire dal prossimo 6 novembre con il varietà mattutino:riprende il timone disi appresta a fare ritorno con il fortissimo morningViva Rai2. La trasmissione farà tappa ufficialmente sul secondo canale in autunno, spegnendo definitivamente le voci sul futuro. Dopo la rinuncia dello spazio di Via Asiago, lopiù mattiniero della televisione ripartirà il 6 novembre e traslocherà in una nuova location, il Foro Italico romano, nuova casa della trasmissione delloman siciliano. Il settimanale TV Sorrisi e canzoni, intervenuto sul proprio account Instagram, ha rilasciato qualche anticipazione ai fan che non vedono l’ora di riabbracciare Fiore su Rai: Cominciano a delinearsi i contorni della nuova ...