Sarà trasmessa interamente da Caivano la puntata di '' condotta da Manuela Moreno domani sera su Rai 3. Le telecamere della trasmissione si accenderanno dal Parco Verde per ricordare l'importanza di non spegnere i riflettori in una delle zone ...Rai3,: 611.000 spettatori (4.4%). Italia 1, per i Playoff di Champions League ... Di seguito i dati del preserale (dalle 18:0020:00) con il numero dei telespettatori e il rispettivo ...Ci saranno anche il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte e, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, tra gli ospiti di Manuela Moreno questa sera a, in onda21.20 su Rai 3. Tra i temi in puntata anche i tragici fatti di Caivano, con un'intervista alla senatrice Giulia Bongiorno e a Don Maurizio Patriciello.

“Filorosso”, alle 21.20 su Rai 3 in diretta da Caivano: ospiti e anticipazioni della puntata Globalist.it

Stasera su Rai 3 andrà in onda una puntata speciale di Fiilorosso, il programma condotto da Manuela Moreno che nel corso di quest'estate ha raccontato l'estate degli italiani tra crisi economica e ...Sarà trasmessa interamente da Caivano la puntata di "Filorosso" condotta da Manuela Moreno domani sera su Rai 3.