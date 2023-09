Filippo Ganna vince la crono di Valladolid | decima tappa della Vuelta

(Di martedì 5 settembre 2023) (Adnkronos) -lametro dioggi, 5 settembre,2023. Il corridoreIneos copra i 25,8 km km del tracciato in 27'39'' staccando tutti i migliori, compreso Remco Evenepoel. Il belgaQuikc Step chiude al secondo posto, 16'' dall'italiano. Al primo intermedio,è avanti rispetto a Evenepoel (+11'') che perde ulteriore terreno al secondo rilevamento e deve accontentarsiseconda piazza. "Sono veramente felice - dice- Dopo il Giro, l'obiettivo era venire qui e centrare più vittorie possibile. Oggi ci siamo riusciti, ora dobbiamo pensare a finire bene la ...

Nuova affermazione diin una cronometro di alto livello. Il campione di Vignone si è imposto oggi - martedì 5 settembre - nella prova contro il tempo valida come 10a tappa della Vuelta di Spagna e disegnata ...Prestazione eccellente dell'italiano, Evenepoel secondovince la cronometro di Valladolid oggi, 5 settembre, decima tappa della Vuelta 2023. Il corridore della Ineos copra i 25,8 km km del tracciato in 27'39'' staccando tutti i migliori, ...Nella decima tappa, la Valladolid - Valladolid di 25,8 chilometri,ha battuto tutti nella cronometro individuali: 27'39" per il corridore della Ineos Grenadiers, un tempo impossibile da ...

Vuelta di Spagna - Filippo Ganna ha la sua vendetta su Evenepoel! Rivivi la crono e tutti i sorpassi di Pippo in 150'' Eurosport IT

Roma, 5 set. (askanews) - Filippo Ganna (foto da social X, La Vuelta) vince la cronometro di Valladolid di 25,8 km, decima tappa della Vuelta a ...Una Vuelta a España 2023 che sta dando soddisfazioni ai colori italiani. Dopo le prime due maglie rosse da Lorenzo Milesi e Andrea Piccolo, adesso arriva anche il successo azzurro con Filippo Ganna, c ...