Festival di Venezia | sfila con il pancino sul red carpet | è incinta!

Leggi su tvzap

(Di martedì 5 settembre 2023) Negli ultimi anni, aldel Cinema di, fanno più notizia lete sul redche i film in programma. Tutti possono accedere al tappeto rosso, addirittura quest’anno si sono presentati alcuni concorrenti di “Temptation Island”, che con il cinema hanno bel poco a che fare. Quest’anno, però, ha fatto notizia anche il reddi una nota attrice, che ha messo in mostra il suo bel. La donna, infatti, è incinta. (Continua…) Leggi anche:79, Francesca Chillemi e Can Yaman infiammano il red: look coordinati in total black Leggi anche: Lutto a “Uomini e Donne”, è morta all’improvviso: triste annuncio L’attrice incintasul reddi ...