Ferrari | un produttore del film risponde a Pierfrancesco Favino | In Italia non abbiamo uno star system

Leggi su movieplayer

(Di martedì 5 settembre 2023) Undelha recentemente risposto alla polemica sollevata dall'attorein merito al cast della pellicola. Andrea Iervolino, CEO di ILBE edi, ha deciso di dire la sua a proposito di quanto affermato alcuni giorni fa da, in occasione dell'80esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, in relazione alla scelta di far interpretare ad attori stranieri ruoli di iconene. "Caro, negli ultimi trent'anni, il cinemano non ha creato unoriconoscibile nel mondo, nonostante siano presenti sul panoramano ...