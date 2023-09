Ferragamo e la sua nuova collezione di orologi

(Di martedì 5 settembre 2023) See image gallery at *.tgcom24.it Laper il prossimo autunno riflette la visione estetica del brand: equilibrio tra ispirazione classica e attitudine moderna per una selezione esclusiva ...

Ogni modello è dotato di un cinturino a doppio giro in pelle di vitello che si avvolge intorno al polso come un bracciale raffinato, disponibile nelle tonalità del rossoo nero. Il modello ...... continui a lottare contro la percezione errata di unamaggiore ciclicità, riteniamo che la... Kering, Lvmh, Moncler, Prada, Richemont e Tod's, nonché un - 7% per SalvatoreBrioni Eau De Parfum Essentiel Il brand di abbigliamento maschile presenta laquarta ...Spicy Leather Creato in collaborazione con il maître parfumeur Antoine Maisondieu,...

La maison Ferragamo sceglie gli Uffizi LA NAZIONE

Il fascino dell’esposizione che ha conquistato personalità del mondo della cultura: un legame forte. Ferragamo e Balestra tra gli stilisti appassionati. Quella visita di Mogol, l’impronta di Ivan Brus ...La campagna pubblicitaria Ferragamo dell'autunno-inverno 2023, con foto di Tyler Mitchell, celebra i capolavori del Rinascimento italiano, ospitati alle Gallerie degli Uffizi, con modelli, musicisti e ...