Fenomeno da baraccone | la truffa con cui Conte ha rovinato l' Italia

(Di martedì 5 settembre 2023) Negli Stati Uniti lo chiamano «helicopter money», denaro lanciato dall'elicottero. Per rivitalizzare i consumi e l'economia, la Banca centrale crea moneta e la fa piovere sulle teste dei cittadini festanti. È ciò che ha fatto Giuseppequando era a palazzo Chigi, con una differenza: anziché stampare soldi col ciclostile (come gli consigliava qualche grillino prima di scoprire che non si può fare), li ha presi a prestito indebitando i contribuenti futuri, inclusi quelli del 2023 e 2024. Che ora sono chiamati a restituirli. Per chi è arrivato dopo di lui, è stato come trovare i pozzi avvelenati. Il governo Meloni ha le mani legate dal debito creato dal Superbonus, dal reddito di cittadinanza e dai provvedimenti figli della filosofia del «gra-tu-i-ta-men-te». Se spendere di più per scuola e sanità o per tagliare il cuneo fiscale è impresa ai limiti dell'impossibile, ...