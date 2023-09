Femminicidio a Roma | infermiera trovata morta sotto casa Sospettate 4 persone

Leggi su 361magazine

(Di martedì 5 settembre 2023). Fermato l’ex compagno. La donna lascia la madre e due figli Intorno alle 17 di ieri, 4 settembre, due studenti hanno rinvenuto nell’androne diil corpo di una donna riverso a terra e in una pozza di sangue. Immediatamente hanno chiamato i soccorsi e in breve tempo sono sopraggiunti in via Giuseppe Allievo, nel quartiere Trionfale-Primavalle, a, anche le volanti della Questura die poi la sezione Omicidi della squadra mobile e la scientifica. Per la donna, Rossella Nappini,di 52 anni che lavorava all’ospedale San Filippo Neri, non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ispezione cadaverica, la donna sarebbe ...