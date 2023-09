Femminicidio a Roma | infermiera trovata morta sotto casa Fermato l’ex compagno

Leggi su 361magazine

(Di martedì 5 settembre 2023) . La donna lascia la madre e due figli Intorno alle 17 di ieri, 4 settembre, due studenti hanno rinvenuto nell’androne diil corpo di una donna riverso a terra e in una pozza di sangue. Immediatamente hanno chiamato i soccorsi e in breve tempo sono sopraggiunti in via Giuseppe Allievo, nel quartiere Trionfale-Primavalle, a, anche le volanti della Questura die poi la sezione Omicidi della squadra mobile e la scientifica. Per la donna, Rossella Nappini,di 52 anni che lavorava all’ospedale San Filippo Neri, non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ispezione cadaverica, la donna sarebbein seguito alle diverse coltellate ricevute all’addome. Sarà l’autopsia, già disposta, a determinarne il numero. Sul posto è giunto anche il sostituto procuratore della Repubblica ...