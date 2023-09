Femminicidio a Roma | arrestato Adil Harrati | ex compagno dell’infermiera Rossella Nappini

(Di martedì 5 settembre 2023) E’l’uomo fermato dai poliziotti della Squadra Mobile con l’accusa di aver ucciso, ieri pomeriggio, l’infermiera 52enne. L’uomo è stato rintracciato dopo circa 10 ore di ricerche intorno all’abitazione dove viveva a pochi passi da Trionfale, quartiere dove è stato consumato il delitto. Il fermato è stato trasferito nel carcereno di Regina Coeli in...

Quel segnale sottovalutato prima deldi Marco Carta, Valentina Lupia 05 Settembre 2023Ecco l'automobile della vittima deldi via Allievo con un'enorme scritta spray sulla fiancata: "Ti amo tanto". La foto era puntualmente finita su Welcome to Favelas , contenitore social ...Infine, ancora una volta, Gianluca Semprini , affiancato da Nunzia De Girolamo, ha dovuto fare i conti con l'ennesimo: quello di Rossella Nappini avvenuto nelle ore scorse a

Infermiera uccisa a coltellate nell’androne di un palazzo a Roma Il Fatto Quotidiano

