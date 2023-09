(Di martedì 5 settembre 2023)è l’ultimo nome nella lunga lista delle vittime diin Italia: da inizio anno sono 78, vale a dire una donna uccisa ogni tre giorni. Numeri che confermano l’emergenza: nello stesso periodo dello scorso anno, ierano stati 81. Un allarme che attraversa l’intero Paese, dal Trentino alla Sicilia, con i killer che quasi sempre sono fidanzati, compagni, mariti o ex. Il nuovo report del Viminale, aggiornato al 3 settembre, conta 225 omicidi, di cui 77 vittime donne. A questi dati, però, va aggiunto l’omicidio dell’infermiera di 52 anni trovata morta lunedì nell’androne di un palazzo nel quartiere romano Trionfale. Il suo ex compagno è in stato di fermo come principale sospettato. Dei 77, 61 sono da far risalire all’ambito familiare o amicale. Di queste ...

La senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi, componente della commissione femminicidio, ha parlato dell'ultimo caso di cronaca che ha vista coinvoltaNappini, 52enne uccisa a Roma. "Tristezza, sgomento e tanta rabbia per questo ennesimo atroce femminicidio, avvenuto ieri a Roma. Ben 78 donne dall'inizio dell'anno sono state uccise per mano ..., anche la Cgil prende posizione dopo l'ennesima uccisione, in questo caso quella diNappini, 52enne di Roma. "Ancora una donna uccisa per mano di un uomo. Il 78esimo femminicidio ...Nel 2018 per il suo compleannoNappini aveva chiesto per regalo, come si legge nel suo ... Argomentiroma capitale Leggi i commenti I commenti dei lettori Video del giorno ...

Femminicidi, Rossella Nappini è la 78esima vittima nel 2023. Le associazioni: “Una mattanza” Il Fatto Quotidiano

"Nella trascorsa notte, dopo ore di incessanti attività investigative, i poliziotti della Squadra Mobile Capitolina, coordinati dalla Procura della ...Ad essere fermato, invece, è l’ex compagno della donna, 45 enne, marocchino.