, anche laprende posizione dopo l'ennesima uccisione, in questo caso quella di Rossella Nappini, 52enne di Roma. "Ancora una donna uccisa per mano di un uomo. Il 78esimo femminicidio ..."Si torna a guardare in faccia la realtà" e si incomincia a capire che "immigrazione e... Tutto questo per dire anche che il prossimo 7 settembre Proteo sarà in piazza con lae tante ...In Italia sono maggiori idelle uccisioni per mafia. Sono diverse le forme del mondo della violenza di genere ...

Femminicidi, la Cgil: “Non è un episodio ma un fenomeno strutturale della nostra società” Globalist.it

«Ancora una donna uccisa per mano di un uomo. Il 78esimo femminicidio dall’inizio dell’anno. Una strage continua e intollerabile che deve avere fine. Rossella Nappini era un’infermiera che lavorava ...Femminici, Ilaria Cucchi (Avs): "Non se ne può più di questa mattanza, dell'impotenza di uno Stato che ha abdicato dal compito di proteggere le donne, lasciate sempre più sole in balia dei loro persec ...