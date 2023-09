Femminicidi | il triste primato dell’Italia | è tra i 5 Paesi europei con più donne uccise

(Di martedì 5 settembre 2023) L’Italia è tra i cinquein cui si registra il più alto numero divittime di omicidio intenzionale. I dati di Unodc-United Nations Office on drugs and crime, elaborati da LaPresse, evidenziano ilrisultato per il nostro Paese nei giorni in cui il tema deiè sempre più al centro del dibattito. I casi diintenzionalmente in Europa Nel 2021 la Germania ha registrato 337 casi diintenzionalmente, la Francia 228, il Regno Unito 207 e l’Italia 119. La Spagna si ferma invece a quota 97, con la Polonia a 79, la Romania a 76, l’Austria a 40, iBassi a 37. Seguono, ancora, Lettonia a 36 e Grecia a 33. Iin cui il numero di omicidi ...

...tutte le forze sociali e istituzionali ilfenomeno della violenza di genere'. 'I dati di questi otto mesi del 2023 ne ribadiscono il trend in costante e continua ascesa, oltre 70...... che questa estate ci suggerisce caldamente di trattare, è quello deie della violenza ... "In Italia avete la sindrome della donna santa o puttana" La sempre piùCharlène alla ...'Da gennaio a luglio, ilconteggio di circa sessantaci ricorda che dietro queste tragedie si nasconde un radicato retaggio culturale, in cui l'uomo è erroneamente ritratto come ...

Femminicidi, il triste primato dell'Italia: è tra i 5 Paesi europei con più ... LA NOTIZIA

Roma, 5 set. (askanews) - "Ancora un femminicidio, l'ennesimo, a triste conferma di un fenomeno sempre più attuale e diffuso che impone non solo una ..."I dati di questi otto mesi del 2023 ne ribadiscono il trend in costante e continua ascesa, oltre 70 femminicidi di cui 52 uccise in ambito familiare o affettivo, da qui la gravità e l’urgenza di ...