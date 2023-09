Femminicidi | il triste dato che arriva dall’Europa | Italia tra le prime 5

(Di martedì 5 settembre 2023), negli ultimi minuti è stato emanato un terrificanteche vede come protagonista il nostro Paese: l’è tra i primi cinque paesi europei Quello di ieri, purtroppo, è stato ilo numero 78 del nostro Paese in questo 2023. Ovvero quello che ha visto come vittima Rossella Nappini, di anni 52. L’infermiera è stata uccisa a Roma (zona Primavalle), nell’androne del palazzo dove viveva, da un suo ex compagno. Si tratta di un cittadino marocchino, di sette anni meno di lei. Quest’ultimo le ha sferrato una serie indefinita di coltellate (solamente l’autopsia potrà dare un numero certo di quanti colpi siano stati dati) nella zona addominale. Violenza contro le donne (Ansa Foto) Notizie.comPurtroppo Rossella è solamente l’ultima della lista di questo tragico anno. Senza dimenticare, però, tutte le ...

...tutte le forze sociali e istituzionali ilfenomeno della violenza di genere'. 'I dati di questi otto mesi del 2023 ne ribadiscono il trend in costante e continua ascesa, oltre 70...... che questa estate ci suggerisce caldamente di trattare, è quello deie della violenza ... "In Italia avete la sindrome della donna santa o puttana" La sempre piùCharlène alla ...'Da gennaio a luglio, ilconteggio di circa sessantaci ricorda che dietro queste tragedie si nasconde un radicato retaggio culturale, in cui l'uomo è erroneamente ritratto come ...

Roma, 5 set. (askanews) - "Ancora un femminicidio, l'ennesimo, a triste conferma di un fenomeno sempre più attuale e diffuso che impone non solo una ..."I dati di questi otto mesi del 2023 ne ribadiscono il trend in costante e continua ascesa, oltre 70 femminicidi di cui 52 uccise in ambito familiare o affettivo, da qui la gravità e l’urgenza di ...