Federica Abbate pubblica l’album ‘Canzoni per gli altri’ | «Meraviglioso collaborare con Elisa»

(Di martedì 5 settembre 2023) Penna che ha firmato alcune delle hit degli ultimi anni,annuncia l’uscita del suo primo album di inediti.per gli– questo il titolo del progetto per Carosello Records/Epic – è disponibile da venerdì 22 settembre e lo anticipa l’omonima titletrack in collaborazione con, dall’8 settembre su tutte le piattaforme digitali. Cover da Ufficio Stampa wfy Firmata dalla stessacon Jacopo Ettorre e Mattia ‘Cino’ Cerri, la traccia è curata alla produzione da Francesco “Katoo” Catitti insieme a ‘Cino’. “In Canzoni per gli altri parlo ad una persona confidandogli che nei testi dei brani che scrivo sono raccolti e raccontati frammenti della nostra vita, esperienze, emozioni che abbiamo vissuto insieme. Le nostre verità, la paura, la rabbia e i ...

Si intitola "Canzoni per gli altri" il primo album di inediti di. Il disco, disponibile da venerdì 22 settembre, sarà anticipato dall'omonima title track realizzata in collaborazione con Elisa (fuori dall'8 settembre). Il brano "Canzoni per gli ...Milano, 4 set.annuncia luscita del suo primo album di inediti Canzoni per gli altri, disponibile da venerdi' 22 settembre per Carosello Records/Epic. Anticipa il nuovo progetto discografico lomonima ...annuncia l'uscita del suo primo album di inediti Canzoni per gli altri, disponibile da venerdì 22 settembre per Carosello Records/Epic. Anticipa il nuovo progetto discografico il brano ...

Federica Abbate annuncia il nuovo album Canzoni per gli altri Agenzia ANSA

La cantautrice Federica Abbate annuncia la pubblicazione del suo primo album di inediti, anticipato in radio dall’omonimo singolo con Elisa. Penna che ha firmato alcune delle hit degli ultimi anni, ...Il brano “Canzoni per gli altri” è stato scritto dalla stessa Federica insieme a Jacopo Ettorre e Mattia “Cino” Cerri. Quest’ultimo ha curato la produzione con Francesco “Katoo” Catitti. “Canzoni per ...