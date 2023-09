Federcalcio spagnola si scusa per il “comportamento inaccettabile” di Rubiales VIDEO

(Di martedì 5 settembre 2023) Luis, presidente, è stato pr0tagonista di una scena che ha lasciato tutti senza parole. Infatti, dopo la vittoria della Spagna nella finale dei Mondiali di calcio femminili, ha baciato in bocca la calciatrice Jenni Hermoso che era pronta a ricevere la medaglia. Le critiche non sono certo mancate, ma allo stesso modo L'articolo proviene da Il Difforme.

Lasi dissocia dalle azioni del suo presidente Luis Rubiales, e chiede scusa. Con una nota ufficiale la RFEF prende le distanze dal suo ormai ex numero uno, finito nell'occhio del ...Laha esonerato il ct della nazionale femminile Jorge Vilda per il caso del bacio del presidente, sospeso, Luis Rubiales alla giocatrice Jenni Hermoso. Lo rendono noto i media ...I giocatori della nazionalemaschile si schierano contro Luis Rubiales, il presidente della(Rfef) sospeso dalla Fifa per il bacio a Jenni Hermoso durante la premiazione dei Mondiali femminili. In ritiro per ...

'Inaccettabile', la Federcalcio spagnola si scusa per Rubiales Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 05 SET - La Federcalcio spagnola ha esonerato il ct della nazionale femminile Jorge Vilda per il caso del bacio del presidente, sospeso, Luis Rubiales alla giocatrice Jenni Hermoso. Lo ...La RFEF con una nota sul sito annuncia le pubbliche scuse per il comportamento del Presidente, condanna anche dalla nazionale maschile ...