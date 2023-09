Federcalcio Spagna | licenziato il ct della nazionale donne

Laspagnola ha esonerato il ct della nazionale femminile Jorge Vilda per il caso del bacio del presidente, sospeso, Luis Rubiales alla giocatrice Jenni Hermoso. Lo rendono noto i media ...I giocatori della nazionale spagnola maschile si schierano contro Luis Rubiales, il presidente della(Rfef) sospeso dalla Fifa per il bacio a Jenni Hermoso durante la premiazione dei Mondiali femminili. In ritiro per il doppio impegno di qualificazione a Euro2024 con Georgia e Cipro, i ......arriva una nuova durissima condanna dell'atto "di forza" compiuto dal presidente della... specialmente le giocatrici della Nazionale spagnola e di quella inglese (avversaria della...

Caso Rubiales, la Federcalcio Spagnola: "Inaccettabile" Corriere dello Sport

(ANSA) - ROMA, 05 SET - La Federcalcio spagnola ha esonerato il ct della nazionale femminile Jorge Vilda per il caso del bacio del presidente, sospeso, Luis Rubiales alla giocatrice Jenni Hermoso. Lo ...La Federazione spagnola chiede “scusa al mondo del calcio” per i comportamenti di Rubiales durante e dopo la finale dei Mondiali ...