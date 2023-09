"Faccio un fischio se arriva il treno". Spunta il video choc prima della strage di Brandizzo

"E' vero sono sempre in giro ma la mia famiglia è contenta lo stesso - dice - che poi non...abbastanza forte e poi mi piace raccontare le barzellette ogni volta che incontro le persone ...... un'osservazione da cui oggi non può più prescindere nessuna delle considerazioni chein ... in fila con il resto della formazione prima deld'inizio, stava con le gambe leggermente ...Prima deld'inizio di Catania - Crotone, match di apertura del campionato di Serie C 2023/2024, in ...le congratulazioni per la promozione dello scorso anno a Pelligra e per quello che ha ...

"Faccio un fischio se arriva il treno". Spunta il video choc prima della ... ilGiornale.it

Nel telefono di una delle vittime il video che potrebbe mettere un altro tassello all'inchiesta sulla strage di Brandizzo: "Al mio segnale vi mettete da parte" ...DALLA NOSTRA INVIATA BRANDIZZO (TORINO) «Ragazzi, cominciamo. Devono passare dei treni. Facciamo che quando arriva il treno io faccio un fischio e voi vi mettete di lato». È Antonio Massa che parla. È ...