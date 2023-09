Fabrizio Ferron | professionismo e reattività per diventare il miglior portiere dell’Atalanta

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 settembre 2023), uno dei portieripiù forti di sempre: dalle cavalcate in UEFA alla finale di Coppa Italia Equilibrio,e la capacità di compiere interventi decisivi. Nonostante la Champions League e la crescitanegli ultimi anni, se si parla di uno dei portieri più forti di sempre mai visti a Bergamo viene sempre citato. Estremo difensore milanese nato il 5 settembre 1965, arriva all’Atalanta nell’estate del 1988: un contesto all’insegna dell’entusiasmo tra la promozione in Serie A e la cavalcata in Coppa delle Coppe. Il suo talento non passa inosservato e Piotti viene accantonato per fare spazio all’ex Sambenedettese. Da mozzafiato la partita contro il Milan a San Siro dove para l’impossibile e porta la Dea ...