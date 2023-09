F1 | restano in cella i ladri fermati da Sainz | il gip chiede loro di collaborare

(Di martedì 5 settembre 2023) Ci sono novità sul caso deiche hanno tentato di rubare al pilota della Ferrari in F1, Carlos, un orologio di lusso. Gli stessi sono rimasti in carcere, e la gip Sofia Foretti li ha invitati a, indicando chi eventualmente li ha reclutati. La giudice, nel provvedimento depositato stamane, ha anche parlato di un affievolimento della pena in caso di condanna qualora i due, che hanno ammesso gli addebiti, decidessero dialle indagini facendo nome e cognome di chi, questo è il sospetto, sarebbe stato il ‘regista’ del colpo che, se andato in porto, avrebbe fruttato un Richard Mille del valore di 315 mila euro. Per il terzo arrestato invece, un 16enne ora scarcerato, il fascicolo è stato tramesso alla Procura per i minorenni. Pare però che, al momento, sia sfuggito un quarto complice. ...

in carcere e sono stati invitati a collaborare indicando chi eventualmente li ha reclutati i due giovani marocchini arrestati domenica nel tardo pomeriggio a Milano per aver rapinato dell'...

Restano in carcere e sono stati invitati a collaborare indicando chi eventualmente li ha reclutati i due giovani marocchini arrestati domenica nel tardo pomeriggio a Milano per aver rapinato dell'orol ...