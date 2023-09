F1 | la FIA Cost Cap Administration ha confermato la conformità economica dei team nel 2022

Lapromuove tutti i team di Formula 1 dopo aver completato la revisione dei conti per l'anno 2022. Nessun team ha sforato il budget cap e laCap Administration ha così annunciato di aver rilasciato i certificati di conformità . 'La revisione è stata un processo intenso e approfondito - si legge nel comunicato - , iniziato con un'...'Sappiamo che con ilcap non è facile ribaltare la situazione durante la stagione. Se si ... Stiamo provando anche a spingere laa far conoscere l'esito di una gara alla bandiera a scacchi. Non ......dubbio puoi chiedere alla. E poi va spiegata un'altra cosa: un'infrazione del 5% non è piccola, è grande'. Il team principal ha infine chiosato: 'Dobbiamo essere duri, ne va del futuro del...

F1 | la FIA conferma: tutti i team conformi al Cost cap 2022 Motorsport.com Svizzera

Nessun problema anche per la Red Bull, che nel 2021 aveva 'sforato'.ROMA (ITALPRESS) - Tutte le scuderie della Formula 1 hanno rispettato il ...The FIA added that non-F1 activities within each team were studied extensively, along with on-site visits, but none were found to have breached the cap. More to follow.