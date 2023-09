F1 | il padre di Sainz contro la Ferrari | “Carlos deve chiedere se può attaccare | con Leclerc non è così”

(Di martedì 5 settembre 2023) Importante podio conquistato domenica da. L’iberico dellaè riuscito a conquistare la terza piazza nel GP d’Italia di Formula 1 scattando dalla pole. Battaglia tutta in casa Rossa alle spalle del duo irraggiungibile RedBull, nella quale lo spagnolo è riuscito a prevalere sul compagno di squadra Charles. Sul dualismo è intervenuto ai microfoni di Dazn ilsenior: “La situazione è curiosa. Insi comportano in modo diverso a seconda del momento. È sempre mio figlio che chiede se può; e sempreè quello checapire il perché quando è dietro non può sorpassare, mentre quando quella posizione tocca ale ...

Il padre di Sainz punge: "In Ferrari a volte ci sono ordini di scuderia, altre no. Curioso..."

