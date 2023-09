«Evil Does not Exist» | equilibrio instabile oltre l’umano

Sesta giornata dell'80ª edizione del Festival. Due i film in concorso: Priscilla di Sofia Coppola e Aku Wa Sonzai Shinai (Not Exist ) di Ryusuke Hamaguchi. Fuori concorso Woody Allen con Coup De Chance e Luca Barbareschi, che torna alla regia con The Penitent - A Rational Man . Alle Giornate degli autori (Notti ...In fondo, è questa l'idea fondamentale diNot Exist . Il fatto che " in un certo senso, siamo tutti estranei ", come dice Takumi. Chi più o chi meno. Chi vede nella natura un oggetto o chi ...Not Exist , un titolo che rimanda a concetti assoluti come quello di bene e male, è nato come un corto da accompagnare con un'orchestra dal vivo e diventato una storia a tutto tondo. Un ...

Festival di Venezia, il regista premio Oscar di Drive my Car “colpisce” ancora con Evil does not… Il Fatto Quotidiano

More from The Hollywood Reporter 'Priscilla' Review: Sofia Coppola's Quietly Affecting Portrait of Priscilla Presley's Years With Elvis Venice Immersive Project 'Tulpamancer' Brings Dreams to Life Via ...On the morning of Sept. 11, 2001, people the world over saw the face of evil in the kamikaze airplane crashes into the World Trade Center Twin Towers. In spite of all the attempts of psychologists to ...